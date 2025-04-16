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С кем сыграет «Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ?

С кем сыграет «Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ?
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В регулярном чемпионате НХЛ осталось два игровых дня. Из 16 участников плей-офф известно 15, также сформированы семь из восьми пар.

Своего соперника по первому раунду розыгрыша Кубка Стэнли — 2025 пока не знает «Вашингтон Кэпиталз». Им станет либо «Монреаль Канадиенс», либо «Коламбус Блю Джекетс».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «С кем сыграет «Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ?»

«Монреаль» в последнем матче примет дома «Каролину Харрикейнз», а «Коламбус» на своей площадке cыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Для попадания канадского клуба в плей-офф «Монреалю» достаточно не проиграть в основное время.

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