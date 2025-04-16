Нападающий «СКА-1946» дисквалифицирован на семь матчей на удар судьи локтем

Спортивно-дисциплинарный комитет Молодёжной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча плей-офф OLIMPBET чемпионата МХЛ «СКА-1946» – «Локо», состоявшегося 15 апреля 2025 года, и принял решение наложить на нападающего «СКА-1946» Даниила Анацкого наказание по п.1.29 статьи 28 дисциплинарного регламента МХЛ (намеренное применение силы в любой форме в отношении судьи), подвергнуть его денежному штрафу и дисквалификации на семь матчей.

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Напомним, встреча «СКА-1946» – «Локо» завершилась победой армейского клуба со счётом 5:4 ОТ. Счёт в серии — 2-0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.