Нападающий «СКА-1946» дисквалифицирован на семь матчей на удар судьи локтем
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Спортивно-дисциплинарный комитет Молодёжной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча плей-офф OLIMPBET чемпионата МХЛ «СКА-1946» – «Локо», состоявшегося 15 апреля 2025 года, и принял решение наложить на нападающего «СКА-1946» Даниила Анацкого наказание по п.1.29 статьи 28 дисциплинарного регламента МХЛ (намеренное применение силы в любой форме в отношении судьи), подвергнуть его денежному штрафу и дисквалификации на семь матчей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальной группе МХЛ ВКонтакте.
Напомним, встреча «СКА-1946» – «Локо» завершилась победой армейского клуба со счётом 5:4 ОТ. Счёт в серии — 2-0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Локо
Ярославль
1:0 Капчук (Выдренков) – 22:11 (5x5) 1:1 Емельянов (Ульев) – 28:23 (5x4) 2:1 Недопёкин – 40:32 (5x5) 3:1 Нугманов – 41:46 (5x5) 3:2 Якуценак – 47:42 (5x4) 3:3 Белоусов (Якуценак, Поляков) – 50:07 (5x5) 4:3 Выдренков (Короткий) – 52:59 (5x4) 4:4 Ульев (Елезов, Зилев) – 55:54 (5x4) 5:4 Короткий (Поляков, Корнилов) – 61:22 (4x4)
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