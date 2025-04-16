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Детский тренер Кучерова: в США Никита более узнаваем и раскручен, чем в России

Детский тренер Кучерова: в США Никита более узнаваем и раскручен, чем в России
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Детский тренер российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова Геннадий Курдин высказался о популярности форварда в США и России, сравнив игрока с Александром Овечкиным.

«Овечкин заслужил такое внимание. То, что в России Кучеров не так раскручен, как Овечкин, можно объяснить тем, что тот более медийный, больше светится в России. В Америке, насколько мне известно, к Кучерову очень хорошо относятся. Там он более узнаваем, чем в России, более раскручен. А Овечкин заслужил своим результатом, игрой. Чтобы побить эти рекорды, нужно долго играть. Думаю, Никита, если нормально сложится, ещё поиграет. И он тоже немало своих каких-то рекордов побьёт и установит, на что я надеюсь», — цитирует Курдина ТАСС.

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