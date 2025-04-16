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Артюхин: ротации СКА в межсезонье — стиль Романа Борисовича

Артюхин: ротации СКА в межсезонье — стиль Романа Борисовича
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал активную ротацию игроков СКА в межсезонье.

«Такие ротации в межсезонье — стиль Романа Борисовича [Ротенберга]. Он постоянно пробует новых ребят, старается взбодрить команду, омолодить её, что-то поменять. Когда у таких клубов нет результатов, можно понять попытки найти причины этого и улучшить ситуацию. Причём способы могут быть ошибочными, я лишь говорю о том, как Роман Борисович понимает возможности сделать лучше. Он считает необходимым менять игроков и набирать других ребят. На мой взгляд, здесь просто нужно найти золотую середину: проводить ротацию на определённых позициях, но при этом часть состава должна оставаться стабильной», — приводят слова Артюхина «Известия».

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