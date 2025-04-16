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Двукратный обладатель Кубка Гагарина: по статистике в СКА к Кузнецову никаких претензий

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: по статистике в СКА к Кузнецову никаких претензий
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался об уходе нападающего Евгения Кузнецова из СКА.

«Я думаю, что в СКА работают люди, которые смотрят не на один год вперёд. Если руководство видит такое продолжение развития событий, то это решение должно позитивно сказаться на игре команды. Никто не откажется от игрока, который приносит сумасшедшую пользу на площадке и в раздевалке. Хотя по статистике, я думаю, претензий вообще никаких нет», — приводит слова Потапова «Спорт день за днём».

В регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.

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