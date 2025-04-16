Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Третьяк высказался об отъезде молодых игроков в Северную Америку из КХЛ

Владислав Третьяк высказался об отъезде молодых игроков в Северную Америку из КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк высказался об отъезде из КХЛ молодых игроков в Северную Америку. Напомним, СКА покинули форвард Иван Демидов и защитник Александр Никишин, которые перешли в «Монреаль Канадиенс» и «Каролину Харрикейнз» соответственно.

«Они хотят играть в топ-лиге и приняли такое решение, которое нам стоит уважать. Нам надо делать всё, чтобы они хотели играть в России. С другой стороны, мы их тоже не можем удерживать. Очень жалко, что они уезжают, но им надо пожелать успеха.

Мы стараемся, открываем новые стадионы, федерация делает всё, чтобы как можно больше мальчишек осталось. Мы говорим им, что не надо уезжать в раннем возрасте. Станьте сначала чемпионами мира, прославьте своё имя, свою страну, клуб и потом, в 25-26 лет, когда вы сделали многое для своего клуба, можете уехать. Но бывает так, что люди уезжают раньше, и это их желание», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Материалы по теме
«Он, безусловно, особенный». Защитник «Монреаля» — о дебюте Демидова в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android