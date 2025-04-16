Владислав Третьяк высказался об отъезде молодых игроков в Северную Америку из КХЛ

Президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк высказался об отъезде из КХЛ молодых игроков в Северную Америку. Напомним, СКА покинули форвард Иван Демидов и защитник Александр Никишин, которые перешли в «Монреаль Канадиенс» и «Каролину Харрикейнз» соответственно.

«Они хотят играть в топ-лиге и приняли такое решение, которое нам стоит уважать. Нам надо делать всё, чтобы они хотели играть в России. С другой стороны, мы их тоже не можем удерживать. Очень жалко, что они уезжают, но им надо пожелать успеха.

Мы стараемся, открываем новые стадионы, федерация делает всё, чтобы как можно больше мальчишек осталось. Мы говорим им, что не надо уезжать в раннем возрасте. Станьте сначала чемпионами мира, прославьте своё имя, свою страну, клуб и потом, в 25-26 лет, когда вы сделали многое для своего клуба, можете уехать. Но бывает так, что люди уезжают раньше, и это их желание», — приводит слова Третьяка ТАСС.