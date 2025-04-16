«Очень грязное отношение». Жена Виктора Козлова — о поведении болельщиков «Спартака»

Супруга главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова Наталья на своей странице в социальной сети возмутилась поведением болельщиков «Спартака» в матче серии Кубка Гагарина — 2025 в Москве.
«Спасибо за тёплый приём, настоящие мужчины. 10 девочек и два ребёнка – ваши достойные соперники.
Даже стыдно такое выкладывать, но это только начало игры, и это факт. «Спартак», спасибо за тёплый приём! Наши болельщики никогда так не поступят по отношению к вашим жёнам.
Очень грязное отношение к жёнам и детям соперников никак не помогает команде, но очень сильно портит имидж команды! Почему во всём мире борются за права женщин, а в нашей стране болельщики могут позволять себе безнаказанно говорить и показывать всё что угодно? Люди, очнитесь, вы же не звери, хотя бы хочется в это верить», — написала Наталья Козлова.
- 16 апреля 2025
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