Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень грязное отношение». Жена Виктора Козлова — о поведении болельщиков «Спартака»

«Очень грязное отношение». Жена Виктора Козлова — о поведении болельщиков «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Супруга главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова Наталья на своей странице в социальной сети возмутилась поведением болельщиков «Спартака» в матче серии Кубка Гагарина — 2025 в Москве.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 11:37 (5x5)     2:0 Ефремов (Порядин, Морозов) – 23:37 (5x5)     3:0 Зайцев (Локтионов, Орлов) – 27:44 (5x5)     3:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 29:59 (5x5)     3:2 Сучков (Чёрный, Ефремов) – 34:55 (5x5)     4:2 Ружичка (Филин) – 58:32 (5x5)    

«Спасибо за тёплый приём, настоящие мужчины. 10 девочек и два ребёнка – ваши достойные соперники.

Даже стыдно такое выкладывать, но это только начало игры, и это факт. «Спартак», спасибо за тёплый приём! Наши болельщики никогда так не поступят по отношению к вашим жёнам.

Очень грязное отношение к жёнам и детям соперников никак не помогает команде, но очень сильно портит имидж команды! Почему во всём мире борются за права женщин, а в нашей стране болельщики могут позволять себе безнаказанно говорить и показывать всё что угодно? Люди, очнитесь, вы же не звери, хотя бы хочется в это верить», — написала Наталья Козлова.

Материалы по теме
Против Ружички нет приёма! Забил пятый в серии, зарубив надежды «Салавата» на камбэк
Против Ружички нет приёма! Забил пятый в серии, зарубив надежды «Салавата» на камбэк
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android