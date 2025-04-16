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«Салават Юлаев» за 2024 год получил пожертвования в размере 1,5 млрд рублей

«Салават Юлаев» за 2024 год получил пожертвования в размере 1,5 млрд рублей
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Выручка хоккейного клуба «Салават Юлаев» по итогам 2024 года составила 616,8 млн рублей, что на 30,9% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в бухгалтерском отчёте, опубликованном на Федресурсе. При этом уфимский клуб получил пожертвования на 1,5 млрд рублей от Фонда социальных целевых программ.

Кроме того, в соответствующих графах указано получение более 114 млн рублей в качестве компенсаций за переход игроков в другие клубы. На трансферы клуб потратил 12,1 млн рублей.

При этом сообщается, что росту выручки поспособствовал рост цен на билеты и услуги. Так, продажа билетов и абонементов принесла клубу 283,8 млн рублей, реклама — 136,4 млн рублей, проведение спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятий на ледовой арене и в тренажёрном зале — 39,4 млн рублей.

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