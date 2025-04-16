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Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день

Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд среди игроков НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день, сообщает пресс-служба клуба. 6 апреля, в день установления россиянином нового рекорда по голам в НХЛ, была продана различная атрибутика с символикой исторического достижения, включающая в себя памятные майки, шайбы с автографом Овечкина и прочие вещи.

Сообщается, что Овечкин лидирует среди всех спортсменов в мире по продаже атрибутики со своим именем. «Кэпиталз» являются рекордсменами по продаже атрибутики среди всех спортивных клубов мира.

Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 6 апреля установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым он отодвинул на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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