«Виннипег» продлил контракт с нападающим Алексом Иафалло

«Виннипег Джетс» объявил о продлении контракта с нападающим Алексом Иафалло. С форвардом заключено новое трёхлетнее соглашение с кэпхитом $3,66 млн. Продление контракта вступит в силу в сезоне-2025/2026.

31-летний Иафалло набрал 31 (15+16) очко и 15 минут штрафа за 81 матч текущего сезона.

Иафалло не был задрафтован ни одним клубом НХЛ. Форвард подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз» в 2017 году. Всего в НХЛ нападающий сыграл 583 матча за «Виннипег» и «Лос-Анджелес». В регулярных чемпионатах он набрал 262 очка — забросил 111 шайб и отдал 151 результативную передачу, а также добавил 10 (5+5) очков в 21 игре плей-офф.