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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг успешно перенёс очередную операцию на сердце

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг успешно перенёс очередную операцию на сердце
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«Питтсбург Пингвинз» объявил, что звёздный защитник Крис Летанг успешно перенёс операцию по устранению небольшого отверстия в сердце, а предполагаемое время восстановления хоккеиста составит от четырёх до шести недель.

Эта процедура знаменует собой ещё одну главу в прошлых проблемах Летанга со здоровьем, связанных с сердцем. Сначала Летанг пропустил 26 игр во второй половине сезона-2013/2014 из-за проблем с сердцем. Затем в сезоне-2022/2023 Летанг был отстранён от игр после перенесённого второго инсульта в своей карьере.

Первоначально выбранный «пингвинами» в третьем раунде драфта НХЛ 2005 года, 37-летний уроженец Монреаля провёл всю свою 19-летнюю карьеру в «Питтсбурге», где в 1161 матче он забил 175 голов и сделал 597 передач, набрав 772 очка, что является пятым результатом в истории франшизы и первым среди защитников. За 74 матча в этом сезоне Летанг забил девять голов и сделал 21 передачу, набрав 30 очков, а также получил 52 штрафных минуты и при показателе полезности «-15».

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