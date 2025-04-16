Фетисов: Демидов при первой возможности убежал в НХЛ. Что получил наш хоккей за это?

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о том, что СКА отпустил нападающего Ивана Демидова в «Монреаль». 19-летний форвард дебютировал в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б) и отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
«У меня вопрос к федерации и к СКА. Как они отпустили парня, который наверняка уже полюбился питерским болельщикам? Он взял и при первой возможности убежал. Что получил наш хоккей за это? Они выплатили какую-то компенсацию? Вопросов много», – цитирует Фетисова «Советский спорт».
В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.
- 16 апреля 2025
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