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Фетисов: Демидов при первой возможности убежал в НХЛ. Что получил наш хоккей за это?

Фетисов: Демидов при первой возможности убежал в НХЛ. Что получил наш хоккей за это?
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о том, что СКА отпустил нападающего Ивана Демидова в «Монреаль». 19-летний форвард дебютировал в НХЛ в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б) и отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    

«У меня вопрос к федерации и к СКА. Как они отпустили парня, который наверняка уже полюбился питерским болельщикам? Он взял и при первой возможности убежал. Что получил наш хоккей за это? Они выплатили какую-то компенсацию? Вопросов много», – цитирует Фетисова «Советский спорт».

В сезоне-2024/2025 Демидов проявил себя в СКА, став лучшим бомбардиром, набрав 54 (22+32) очка в 71 матче и установив рекорд лиги, став семь раз подряд признанным лучшим новичком недели.

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