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Журналист НХЛ назвал Игоря Шестёркина лучшим игроком «Рейнджерс» в сезоне-2024/2025

Журналист НХЛ назвал Игоря Шестёркина лучшим игроком «Рейнджерс» в сезоне-2024/2025
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Журналист Винс Меркольяно, освещающий матчи «Нью-Йорк Рейнджерс», назвал вратаря Игоря Шестёркина лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.

«Представьте, на каком месте в таблице закончили бы сезон «Рейнджерс» без этого парня? Играя за некачественной защитой, которая допустила четвёртое по величине количество голевых моментов за игру, 29-летний вратарь привёл команду к нескольким победам, которых они в противном случае не заслуживали. Его 26 побед и 90,3% отражённых бросков были, несомненно, худшими показателями в его карьере, но сложность его рабочей нагрузки следует учитывать в значительной степени. Это, безусловно, был не его лучший сезон, но, учитывая контекст разрозненного состава, который играл перед ним, было бы сложно присудить награду MVP команды кому-то другому», — цитирует Меркольяно Lohud.

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