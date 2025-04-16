Журналист НХЛ назвал Игоря Шестёркина лучшим игроком «Рейнджерс» в сезоне-2024/2025

Журналист Винс Меркольяно, освещающий матчи «Нью-Йорк Рейнджерс», назвал вратаря Игоря Шестёркина лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.

«Представьте, на каком месте в таблице закончили бы сезон «Рейнджерс» без этого парня? Играя за некачественной защитой, которая допустила четвёртое по величине количество голевых моментов за игру, 29-летний вратарь привёл команду к нескольким победам, которых они в противном случае не заслуживали. Его 26 побед и 90,3% отражённых бросков были, несомненно, худшими показателями в его карьере, но сложность его рабочей нагрузки следует учитывать в значительной степени. Это, безусловно, был не его лучший сезон, но, учитывая контекст разрозненного состава, который играл перед ним, было бы сложно присудить награду MVP команды кому-то другому», — цитирует Меркольяно Lohud.