Мэттью Ткачук рассказал, будет ли он готов к первому матчу «Флориды» в плей-офф

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук заявил, что надеется принять участие в первом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Форвард находится в списке травмированных с начала марта из-за проблем с паховыми мышцами.

«Я скажу, что последние несколько дней на льду были очень хорошими. Я на самом деле был на льду всего пару дней, на нормальных коньках, так что я просто пытаюсь выйти на пик формы к первой игре плей-офф. Так что я с нетерпением жду этого.

Не могу дождаться, чтобы снова выйти на лёд в игре, когда бы этот день ни наступил, надеюсь, очень, очень скоро. Так что я с нетерпением жду возвращения», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Американский форвард не смог доиграть финальный матч турнира с Канадой (2:3 ОТ) и не вышел в первой встрече «Флориды» с «Сиэтлом» (1:2) после перерыва. В текущем сезоне Ткачук провёл 52 матча за «Флориду», в которых набрал 57 (22+35) очков.