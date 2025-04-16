Игорь Ларионов оценил перспективы встреч сборных России и США

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил перспективы матчей между сборными США и России. Президент России Владимир Путин предложил подобную идею, которую поддержал президент США Дональд Трамп.

«Неплохая идея. Я думаю, что начать надо с маленького шага. Такие матчи между молодёжными сборными — это было бы правильно. Потому что другой уровень профессионалов — это слишком сложная задача. Профсоюз НХЛ и так далее, все эти вещи просто так не решаются. Но сделать первый маленький шаг — игры между юношескими и молодёжными сборными — это было бы, наверное, правильно», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.