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Игорь Ларионов оценил перспективы встреч сборных России и США

Игорь Ларионов оценил перспективы встреч сборных России и США
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Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил перспективы матчей между сборными США и России. Президент России Владимир Путин предложил подобную идею, которую поддержал президент США Дональд Трамп.

«Неплохая идея. Я думаю, что начать надо с маленького шага. Такие матчи между молодёжными сборными — это было бы правильно. Потому что другой уровень профессионалов — это слишком сложная задача. Профсоюз НХЛ и так далее, все эти вещи просто так не решаются. Но сделать первый маленький шаг — игры между юношескими и молодёжными сборными — это было бы, наверное, правильно», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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