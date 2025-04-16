«Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим Ником Даудом. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, новое соглашение рассчитано сроком на два года на общую сумму $ 6 млн с кэпхитом в $ 3 млн.

34-летний Дауд набрал рекордные 27 (14+13) очков в 81 игре этого сезона.

Дауд подписал контракт с «Кэпиталз» в качестве свободного агента 1 июля 2018 года и проводит свой седьмой сезон в столичной команде. С момента своего дебюта форвард занимает первое место в команде по победам на вбрасываниях (2972), второе по показателю полезности («+47») и очкам в меньшинстве (8), третье по сыгранным матчам (450), седьмое по голам (75) и девятое по очкам (150).

В 581 матче в НХЛ Дауд набрал 176 (84+92) очков.