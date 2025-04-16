Андрей Свечников заявил о схожести стиля игры Ивана Демидова с Патриком Кейном

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заявил, что стиль игры российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова напоминает ему американского нападающего Патрика Кейна.

«Демидов напоминает Патрика Кейна своим мастерством и тем, как он двигает плечами», — цитирует Свечникова пресс-служба канадского клуба.

Напомним, «Монреаль» проведёт решающий матч за выход в плей-офф с «Каролиной» в ночь на 17 апреля. Для того чтобы гарантировать себе участие в матчах на вылет, канадскому клубу необходимо набрать одно очко. Демидов в своём дебютном матче в НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» отметился голом и результативной передачей.