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Журналисты «Рейнджерс» назвали Артемия Панарина лучшим игроком команды в сезоне

Журналисты «Рейнджерс» назвали Артемия Панарина лучшим игроком команды в сезоне
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Журналисты «Рейнджерс» назвали российского нападающего Артемия Панарина лучшим игроком команды в сезоне.

Россиянин с большим отрывом стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. В этом сезоне на счету Панарина 89 очков. 33-летний россиянин забросил 37 шайб и отдал 52 результативные передачи в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025.

Ранее журналист Винс Меркольяно, освещающий матчи «Нью-Йорк Рейнджерс», назвал вратаря Игоря Шестёркина лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.

Напомним, «Рейнджерс» не смогли попасть в плей-офф в текущем сезоне. В прошлом сезоне клуб завершил регулярный чемпионат на первом месте в НХЛ.

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