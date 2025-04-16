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Сидни Кросби рассказал о своей дружбе с Александром Овечкиным

Сидни Кросби рассказал о своей дружбе с Александром Овечкиным
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что его дружба с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным окрепла благодаря совместным участиям в мероприятиях Национальной хоккейной лиги.

«Вы развиваете дружбу через этот опыт и подобные вещи. Так что, я думаю, это было здорово. Мы занимаемся этим уже долгое время. Так что приятно иметь такие отношения», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Ранее Овечкин заявил, что в первые пару лет у него с Кросби были не лучшие отношения, но сейчас хоккеисты хорошо общаются и поздравляют друг друга с достижениями. Заключительный матч регулярного чемпионата «Питтсбург» проведёт с «Вашингтоном».

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