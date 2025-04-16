Фукале был заменён после четырёх пропущенных шайб от «Динамо» в середине второго периода
Поделиться
В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт второй период. Счёт 4:0 в пользу «Динамо».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
8 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 04:52 (5x5) 2:0 Лайл (Тирни) – 05:26 (5x5) 3:0 Мороз (Горбунов, Лайл) – 08:49 (5x5) 4:0 Пинчук (Горбунов) – 25:47 (5x4) 5:0 Тирни – 34:33 (5x5) 6:0 Липский – 37:08 (5x5) 7:0 Бориков (Тирни) – 41:20 (5x5) 8:0 Усов (Пинчук, Энас) – 52:17 (5x5)
Голкипер «Трактора» Зак Фукале был заменён после четырёх пропущенных шайб за 26 неполных минут. Канадского вратаря сменил Владислав Сухачёв. Голами в составе минской команды отметились Виталий Пинчук, Брэди Лайл и Вадим Мороз, оформивший дубль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
21:31
-
21:25
-
21:12
-
20:51
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:05
-
18:40
-
18:15
-
17:50
-
17:27
-
17:00
-
16:35
-
16:20
-
15:45
-
15:30
-
15:13
-
14:50
-
14:34
-
14:16
-
14:00
-
13:46
-
13:32
-
13:15
-
13:01
-
12:44
-
12:28
-
12:10
-
11:49
-
11:36
-
11:19
-
11:02
-
10:45
-
10:32