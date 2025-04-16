Фукале был заменён после четырёх пропущенных шайб от «Динамо» в середине второго периода

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт второй период. Счёт 4:0 в пользу «Динамо».

Голкипер «Трактора» Зак Фукале был заменён после четырёх пропущенных шайб за 26 неполных минут. Канадского вратаря сменил Владислав Сухачёв. Голами в составе минской команды отметились Виталий Пинчук, Брэди Лайл и Вадим Мороз, оформивший дубль.

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