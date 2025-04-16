Минское «Динамо» громит «Трактор» в третьем матче со счётом 6:0 после второго периода

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт 6:0 в пользу минского «Динамо».

Голкипер «Трактора» Зак Фукале был заменён после четырёх пропущенных шайб за 26 неполных минут. Канадского вратаря сменил Владислав Сухачёв. Голами в составе минской команды отметились Виталий Пинчук, Брэди Лайл, Крис Тирни, Даниил Липский и Вадим Мороз, оформивший дубль.

Текущий счёт в серии 2-0 в пользу челябинского «Трактора».