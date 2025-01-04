Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в Казани и одержало первую победу в серии плей-офф

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Динамо». Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ак Барса».

В начале второго периода счёт в большинстве открыл нападающий «Динамо» Максим Джиошвили с передач Макса Комтуа и Даниила Пыленкова. В концовке второго периода Джордан Уил великолепным броском под перекладину увеличил преимущество бело-голубых. На старте третьего периода Дмитрий Рашевский забросил третью шайбу, которая позволила ему стать лучшим снайпером «Динамо» в КХЛ. На 55-й минуте гол в составе «Ак Барса» забил Митчелл Миллер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Динамо» одержало первую победу в серии. Четвёртый матч пройдёт 18 апреля в Казани.