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Ак Барс — Динамо М, результат третьего матча 16 апреля 2025, счет 1:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в Казани и одержало первую победу в серии плей-офф
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Динамо». Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ак Барса».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

В начале второго периода счёт в большинстве открыл нападающий «Динамо» Максим Джиошвили с передач Макса Комтуа и Даниила Пыленкова. В концовке второго периода Джордан Уил великолепным броском под перекладину увеличил преимущество бело-голубых. На старте третьего периода Дмитрий Рашевский забросил третью шайбу, которая позволила ему стать лучшим снайпером «Динамо» в КХЛ. На 55-й минуте гол в составе «Ак Барса» забил Митчелл Миллер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Динамо» одержало первую победу в серии. Четвёртый матч пройдёт 18 апреля в Казани.

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