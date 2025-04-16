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Дмитрий Рашевский стал рекордсменом московского «Динамо» по голам в КХЛ

Дмитрий Рашевский стал рекордсменом московского «Динамо» по голам в КХЛ
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт третий период — счёт 3:0 в пользу «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

В начале третьего периода шайбу забросил нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский и стал новым рекордсменом клуба по голам. Теперь на счету Рашевского 91 гол за московское «Динамо». Он превзошёл предыдущий рекорд, принадлежавший Вадиму Шипачёву (90).

Всего в КХЛ на счету 24-летнего Рашевского 295 неполных матчей, в которых нападающий набрал 173 (91+82) очка.

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