Дмитрий Рашевский стал рекордсменом московского «Динамо» по голам в КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт третий период — счёт 3:0 в пользу «Динамо».

В начале третьего периода шайбу забросил нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский и стал новым рекордсменом клуба по голам. Теперь на счету Рашевского 91 гол за московское «Динамо». Он превзошёл предыдущий рекорд, принадлежавший Вадиму Шипачёву (90).

Всего в КХЛ на счету 24-летнего Рашевского 295 неполных матчей, в которых нападающий набрал 173 (91+82) очка.