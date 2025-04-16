Дмитрий Рашевский стал рекордсменом московского «Динамо» по голам в КХЛ
Поделиться
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт третий период — счёт 3:0 в пользу «Динамо».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4) 0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5) 0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5) 1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)
В начале третьего периода шайбу забросил нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский и стал новым рекордсменом клуба по голам. Теперь на счету Рашевского 91 гол за московское «Динамо». Он превзошёл предыдущий рекорд, принадлежавший Вадиму Шипачёву (90).
Всего в КХЛ на счету 24-летнего Рашевского 295 неполных матчей, в которых нападающий набрал 173 (91+82) очка.
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
21:31
-
21:25
-
21:12
-
20:51
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:05
-
18:40
-
18:15
-
17:50
-
17:27
-
17:00
-
16:35
-
16:20
-
15:45
-
15:30
-
15:13
-
14:50
-
14:34
-
14:16
-
14:00
-
13:46
-
13:32
-
13:15
-
13:01
-
12:44
-
12:28
-
12:10
-
11:49
-
11:36
-
11:19
-
11:02
-
10:45
-
10:32