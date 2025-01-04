Минское «Динамо» разгромило «Трактор» со счётом 8:0 и сократило отставание в серии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась разгромной победой со счётом 8:0 в пользу минского «Динамо». Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Трактора».
Голкипер «Трактора» Зак Фукале был заменён после четырёх пропущенных шайб за 26 неполных минут. Канадского вратаря сменил Владислав Сухачёв. Голами в составе минской команды отметились Виталий Пинчук, Брэди Лайл, Крис Тирни, Даниил Липский, Егор Бориков, Илья Усов и Вадим Мороз, оформивший дубль.
Четвёртый матч серии пройдёт в Минске 18 апреля.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 16 апреля 2025
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