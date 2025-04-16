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Минское «Динамо» одержало самую крупную победу в КХЛ

Минское «Динамо» одержало самую крупную победу в КХЛ
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Минское «Динамо» одержало самую крупную победу в КХЛ, обыграв «Трактор» со счётом 8:0 в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Предыдущий рекорд был установлен в матчах с «Витязем» в 2023 году и с ЦСКА в 2025-м, когда белорусский клуб одержал победы со счётом 7:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 04:52 (5x5)     2:0 Лайл (Тирни) – 05:26 (5x5)     3:0 Мороз (Горбунов, Лайл) – 08:49 (5x5)     4:0 Пинчук (Горбунов) – 25:47 (5x4)     5:0 Тирни – 34:33 (5x5)     6:0 Липский – 37:08 (5x5)     7:0 Бориков (Тирни) – 41:20 (5x5)     8:0 Усов (Пинчук, Энас) – 52:17 (5x5)    

Голкипер «Трактора» Зак Фукале был заменён после четырёх пропущенных шайб за 26 неполных минут. Канадского вратаря сменил Владислав Сухачёв. Голами в составе минской команды отметились Виталий Пинчук, Брэди Лайл, Крис Тирни, Даниил Липский, Егор Бориков, Илья Усов и Вадим Мороз, оформивший дубль.

Четвёртый матч серии пройдёт в Минске 18 апреля.

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