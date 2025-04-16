Минское «Динамо» одержало самую крупную победу в КХЛ, обыграв «Трактор» со счётом 8:0 в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Предыдущий рекорд был установлен в матчах с «Витязем» в 2023 году и с ЦСКА в 2025-м, когда белорусский клуб одержал победы со счётом 7:0.

Голкипер «Трактора» Зак Фукале был заменён после четырёх пропущенных шайб за 26 неполных минут. Канадского вратаря сменил Владислав Сухачёв. Голами в составе минской команды отметились Виталий Пинчук, Брэди Лайл, Крис Тирни, Даниил Липский, Егор Бориков, Илья Усов и Вадим Мороз, оформивший дубль.

Четвёртый матч серии пройдёт в Минске 18 апреля.