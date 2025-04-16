Кателевский: стараемся не реагировать на провокации «Динамо», нужно гнуть свою линию

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский заявил, что игроки казанского клуба стараются не реагировать на провокации со стороны игроков московского «Динамо».

«Тяжёлая игра, где-то уступили в борьбе, будем готовиться дальше. Стараемся не нарываться на конфликт, не реагировать на провокации, нужно гнуть свою линию. Сегодня в целом была равная игра, где-то игроки «Динамо» хладнокровнее сыграли. Сделаем выводы – серия продолжается. Давали больше пространства сопернику, разберём ошибки, голы.

Не скажу, что эмоций не хватило, но где-то их нужно было направить в нужное русло, в борьбу. Этого не хватило», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.