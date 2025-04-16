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Кателевский: стараемся не реагировать на провокации «Динамо», нужно гнуть свою линию

Кателевский: стараемся не реагировать на провокации «Динамо», нужно гнуть свою линию
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский заявил, что игроки казанского клуба стараются не реагировать на провокации со стороны игроков московского «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

«Тяжёлая игра, где-то уступили в борьбе, будем готовиться дальше. Стараемся не нарываться на конфликт, не реагировать на провокации, нужно гнуть свою линию. Сегодня в целом была равная игра, где-то игроки «Динамо» хладнокровнее сыграли. Сделаем выводы – серия продолжается. Давали больше пространства сопернику, разберём ошибки, голы.

Не скажу, что эмоций не хватило, но где-то их нужно было направить в нужное русло, в борьбу. Этого не хватило», – передаёт слова Кателевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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