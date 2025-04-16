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Защитник «Ак Барса» оценил гол Джиошвили в третьем матче серии с московским «Динамо»

Защитник «Ак Барса» оценил гол Джиошвили в третьем матче серии с московским «Динамо»
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Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников прокомментировал гол форварда московского «Динамо» Максима Джиошвили в третьем матче серии (1:3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

«Понимали, что соперник добавит, были готовы к этому, справлялись с натиском, но потом упустили игру. В первом периоде было достаточно моментов, но вратарь соперника здорово сыграл. Дальше искры не хватило в нападении.

В эпизоде с голом Джиошвили поднять клюшку не успел, помешать Максиму. Соперник разбирает нас, перестроились, где-то тяжело было, нас запирали, поддавливали. Но мы знаем, как действовать в этой ситуации, надо просто выполнять тренерское задание», – передаёт слова Лучевникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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