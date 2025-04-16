Защитник «Ак Барса» оценил гол Джиошвили в третьем матче серии с московским «Динамо»

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников прокомментировал гол форварда московского «Динамо» Максима Джиошвили в третьем матче серии (1:3).

«Понимали, что соперник добавит, были готовы к этому, справлялись с натиском, но потом упустили игру. В первом периоде было достаточно моментов, но вратарь соперника здорово сыграл. Дальше искры не хватило в нападении.

В эпизоде с голом Джиошвили поднять клюшку не успел, помешать Максиму. Соперник разбирает нас, перестроились, где-то тяжело было, нас запирали, поддавливали. Но мы знаем, как действовать в этой ситуации, надо просто выполнять тренерское задание», – передаёт слова Лучевникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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