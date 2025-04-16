Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин отреагировал на первое поражение «Ак Барса» в серии с «Динамо»

Гатиятулин отреагировал на первое поражение «Ак Барса» в серии с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на первое поражение казанцев в серии с московским «Динамо» (1:3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

«Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. Играют две равных команды, инициатива переходит от одной команды к другой, и важно воспользоваться своими моментами. Мы играли до последнего, но забили только один гол. Не скажу, что эмоций не хватало.

Это плей-офф, тут каждый игровой эпизод может быть решающим. В эпизоде со второй шайбой «Динамо» где-то не разобрались на смене, соперник этим воспользовался. У нас тоже были моменты, но где-то не хватило в завершении», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в Казани и одержало первую победу в серии плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android