Гатиятулин отреагировал на первое поражение «Ак Барса» в серии с «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на первое поражение казанцев в серии с московским «Динамо» (1:3).

«Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. Играют две равных команды, инициатива переходит от одной команды к другой, и важно воспользоваться своими моментами. Мы играли до последнего, но забили только один гол. Не скажу, что эмоций не хватало.

Это плей-офф, тут каждый игровой эпизод может быть решающим. В эпизоде со второй шайбой «Динамо» где-то не разобрались на смене, соперник этим воспользовался. У нас тоже были моменты, но где-то не хватило в завершении», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.