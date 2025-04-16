Гатиятулин отреагировал на первое поражение «Ак Барса» в серии с «Динамо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на первое поражение казанцев в серии с московским «Динамо» (1:3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4) 0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5) 0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5) 1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)
«Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. Играют две равных команды, инициатива переходит от одной команды к другой, и важно воспользоваться своими моментами. Мы играли до последнего, но забили только один гол. Не скажу, что эмоций не хватало.
Это плей-офф, тут каждый игровой эпизод может быть решающим. В эпизоде со второй шайбой «Динамо» где-то не разобрались на смене, соперник этим воспользовался. У нас тоже были моменты, но где-то не хватило в завершении», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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