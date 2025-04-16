Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья форварда «Ак Барса» Пустозёрова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии травмированного нападающего Алексея Пустозёрова.

«Алексеем Пустозёровым занимаются врачи, но его появление в составе маловероятно. Голы Митчелла Миллера? Любой гол – это действие всех ребят, всех, кто находится на льду. Кто бросает, кто передачу отдаёт, голы – это всегда работа всего звена. Мы рады за каждого игрока, кто набирает очки, но это работа всей пятёрки, всей команды.

У нас есть свои козыри, и это прежде всего командная игра. Важны очки любого игрока, но важнее командная победа. Все действуют единым коллективом, и голы Галимова – это дело времени. Все знают, что Артём – мастер. Будет момент – он сможет реализовать, а так все действуют на команду. Не забрасывает Ник Петан? Это плей-офф, соперник разбирает нас, разбирает, от кого ожидать угрозы, и мы разбираем команду соперника. «Динамо» – одна из лучших команд лиги по составу», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.