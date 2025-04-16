Фальковский — о камбэках «Трактора»: молодцы, боролись до конца. Главное — не вешать нос
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Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский прокомментировал поражение от московского «Динамо» в третьем матче серии (1:3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4) 0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5) 0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5) 1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)
«В каждой игре есть нюансы, где-то мы допустили ошибки, где-то начали не очень, не было огонька в глазах, отдали преимущество сопернику, он этим воспользовался. Пришлось догонять – догнать не смогли. Во время перерыва разговаривали с ребятами, но не по нашей схеме где-то пошла игра.
В каждой игре разный сюжет, если говорить про «Трактор» и их камбэки – ребята молодцы, до конца боролись, сравняли счёт. Главное — не вешать нос и играть до конца, в своих победных матчах они это показали», – передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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