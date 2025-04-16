Фальковский — о камбэках «Трактора»: молодцы, боролись до конца. Главное — не вешать нос

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский прокомментировал поражение от московского «Динамо» в третьем матче серии (1:3).

«В каждой игре есть нюансы, где-то мы допустили ошибки, где-то начали не очень, не было огонька в глазах, отдали преимущество сопернику, он этим воспользовался. Пришлось догонять – догнать не смогли. Во время перерыва разговаривали с ребятами, но не по нашей схеме где-то пошла игра.

В каждой игре разный сюжет, если говорить про «Трактор» и их камбэки – ребята молодцы, до конца боролись, сравняли счёт. Главное — не вешать нос и играть до конца, в своих победных матчах они это показали», – передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.