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Алексей Кудашов оценил первую в серии победу московского «Динамо» над «Ак Барсом»

Алексей Кудашов оценил первую в серии победу московского «Динамо» над «Ак Барсом»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил первую в серии победу бело-голубых над «Ак Барсом» (3:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

– Серия продолжается, сегодня удача повернулась к нам. Как уже говорилось раньше, идут приблизительно равные игры. Сегодняшняя не была исключением.

– Насколько довольны качеством игры?
– Игра была сложной. Но мы чуть-чуть исправили некоторые моменты. Если выиграли, значит, доволен. Тут неважно – хорошо играли или нет. Главное добиться победы. Конечно, были моменты, где можно было сыграть получше. Но это как и в любой игре. Самое главное, что мы выиграли.

– Сегодня со стороны вашей команды было намного меньше эмоций, чем в Москве. В этом плане провели какую работу?
– Идёт совершенно нормальная работа – как с одной стороны, так и с другой стороны. Тут всё совершенно нормально.

– Наверняка устали от этих параллелей, если касаться прошлогодней серии с «Трактором». В этой связи был ли сложным сегодняшний матч с ментальной точки зрения?
– Даже и знать не знал, и помнить не помнил.

– Насколько важно было сегодня открыть счёт в матче, учитывая, что впервые в этой серии смогли вырваться вперёд? Потому что ваши игроки очень эмоционально отпраздновали гол Джиошвили.
– Забитые голы всегда даются тяжело. И чем дальше раунды, тем ещё тяжелее они даются. Даже не то что тяжелее, но они воспринимаются более радостно, когда получаются. Поэтому это совершенно нормальная реакция.
Что касается того, было ли важно открыть счёт, то это довольно странный вопрос. Наверное, и «Ак Барс» хотел сегодня забить первым (смеётся). Вы знаете, вообще открыть счёт в игре – в игре регулярного чемпионата или игре плей-офф – всегда очень важно. Это вы должны обсуждать подобные вопросы. К конкретной игре они не имеют отношения, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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