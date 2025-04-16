Главный тренер московского «Динамо» рассказал о сообщении от судей КХЛ после прошлой игры

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о сообщении от судей КХЛ после прошлой игры.

– Максим Комтуа в прошлой игре получил 12 минут штрафа, а сегодня сделал ассистентский дубль. Можно ли сказать, что перед этим матчем он немного успокоился?

– Я не знаю, можно мне об этом говорить или нет, но мне прислали сообщение из судейского корпуса. Те судьи, которые не работали на той игре и которые работают в КХЛ и являются профессионалами с большой буквы. Я не знаю. И сразу прошу прощения и хочу подчеркнуть, что это не обсуждение и не осуждение работы судей. Но мне сказали, что «десятку» могли давать только после двухминутного удаления. Если бы у него уже были две минуты, тогда да. А так – только две минуты могли давать. Вот так мне сказали. Но это не имеет значения. Ещё раз хочу сказать, что не обсуждаю судей. Просто констатация.

– Но можно ли сказать, что он успокоился?

– Кто знает, что будет завтра. Сегодня он был спокоен, но сегодня вообще вся игра шла спокойно. Завтра будет новый день – будет новая игра, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.