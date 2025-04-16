Кудашов — о Гусеве и Уиле: с чего вдруг я должен после одной игры разбивать их?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру нападающих Джордана Уила и Никиты Гусева в серии с «Ак Барсом».

– Многие ожидали, что после двух поражений вы пойдёте на перестановки, особенно в атакующих сочетаниях, но вы оставили всё как есть. У вас есть чёткое понимание, почему в московских матчах связка Гусева и Уила не сработала, а сегодня сработала? И вообще почему решили оставить их вместе?

– Давайте начнём с того, что они в течение года играли вместе. Поэтому с чего вдруг я их должен разбивать после одной игры? Тут нет никакой логики.

– А почему у них тогда не получалось?

– Потому что «Ак Барс» здорово играл. Потому что так бывает. Если вы возьмёте весь сезон, то увидите. Вот вы так говорите, что надо первым забивать или почему не работают связки. Но если бы всё было так просто, то мы бы всегда всех обыгрывали и становились бы чемпионами. И никому бы не проиграли. Создал тройки, создал пары, и они всегда бы работали. Вот было бы здорово.

– И тем не менее одну перестановку вы сегодня произвели, перейдя на три пары защитников со второго периода. Были недовольны или хотели добавить надёжности?

– Решили получить какую-то стабильность, чтобы игровое время ровно шло. И не менялись сочетания.

– Можно ли говорить, что сегодня ваш вратарь впервые в серии переиграл своего визави?

– Не знаю. Не мне обсуждать. Я доволен игрой своих вратарей на протяжении всех двух серий, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.