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Кудашов — о Бурмистрове: если он живой, то шанс сыграть у него есть. Это логично

Кудашов — о Бурмистрове: если он живой, то шанс сыграть у него есть. Это логично
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что нападающий Александр Бурмистров имеет шанс принять участие в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

– Есть ли шанс увидеть в этой серии Александра Бурмистрова, который в прошлом играл за «Ак Барс» и наверняка будет мотивирован? Я даже видел его сегодня вживую…
– Он живой, да (смеётся). Я вам даже скажу, что он тренируется и готов играть. Ладно, кроме шуток. Если он живой, то имеет шанс сыграть. Это логично. Шанс есть.

– Просто пока не видите его в составе?
– Шанс есть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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