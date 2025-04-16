Кудашов — о Бурмистрове: если он живой, то шанс сыграть у него есть. Это логично

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что нападающий Александр Бурмистров имеет шанс принять участие в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

– Есть ли шанс увидеть в этой серии Александра Бурмистрова, который в прошлом играл за «Ак Барс» и наверняка будет мотивирован? Я даже видел его сегодня вживую…

– Он живой, да (смеётся). Я вам даже скажу, что он тренируется и готов играть. Ладно, кроме шуток. Если он живой, то имеет шанс сыграть. Это логично. Шанс есть.

– Просто пока не видите его в составе?

– Шанс есть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.