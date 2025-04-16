Кудашов – об американском защитнике «Ак Барса»: прекрасно понимаем, что его место не здесь

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высоко оценил игру защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера.

– Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер набрал пять очков в трёх матчах в этой серии: как его нейтрализовать?

– Классный защитник, что тут скажешь. Вообще мы прекрасно понимаем, что его место не здесь должно быть, а в НХЛ. Но если вы возьмёте его подноготную и разберётесь, то…

Но в любой команде есть классные игроки, а «Ак Барс» всегда славился подбором игроков, и эта их команда не исключение. Это совершенно нормально, что в «Ак Барсе» собрано четыре звена классных хоккеистов. И вратари. В СКА был Никишин, который тоже был не на своём месте. Сейчас здесь Миллер. Пытаемся найти противоядие», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.