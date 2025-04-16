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Кудашов – об американском защитнике «Ак Барса»: прекрасно понимаем, что его место не здесь

Кудашов – об американском защитнике «Ак Барса»: прекрасно понимаем, что его место не здесь
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высоко оценил игру защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

– Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер набрал пять очков в трёх матчах в этой серии: как его нейтрализовать?
– Классный защитник, что тут скажешь. Вообще мы прекрасно понимаем, что его место не здесь должно быть, а в НХЛ. Но если вы возьмёте его подноготную и разберётесь, то…

Но в любой команде есть классные игроки, а «Ак Барс» всегда славился подбором игроков, и эта их команда не исключение. Это совершенно нормально, что в «Ак Барсе» собрано четыре звена классных хоккеистов. И вратари. В СКА был Никишин, который тоже был не на своём месте. Сейчас здесь Миллер. Пытаемся найти противоядие», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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