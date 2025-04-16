«Нехороший матч. Бывают такие дни». Гру — о 0:8 в третьей игре с минским «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал разгромное поражение от минского «Динамо» со счётом 0:8 в третьем матче серии.

— В домашних матчах вы не меняли Фукале, а сегодня это сделали. Почему?

— Каждый матч отличается от предыдущего, сегодня мы видели, что у нас не совсем всё получается.

— Раньше часто сходила с рук безалаберность в защите, потому что потом отыгрывались. Сегодня урок усвоен?

— Я на это надеюсь.

— Как оцените сегодняшний матч?

— Это был нехороший матч.

— С чем связано такое количество индивидуальных ошибок сегодня?

— Бывают такие дни. Каждый год бывают такие плохие матчи, когда проигрываешь 1:7, 0:6. И вот это впервые случилось с нами. Не в самое удачное время.

— Что не так, что «Трактор» пропускал первым в восьми из девяти матчей плей-офф?

— Мне нужно лучше работать над тем, как готовить команду к матчу.

— Восемь пропущенных шайб будут морально давить в следующей игре?

— И победа в плей-офф очень важна, и поражение тоже. Но счёт абсолютно не важен, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.