Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нехороший матч. Бывают такие дни». Гру — о 0:8 в третьей игре с минским «Динамо»

«Нехороший матч. Бывают такие дни». Гру — о 0:8 в третьей игре с минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал разгромное поражение от минского «Динамо» со счётом 0:8 в третьем матче серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 04:52 (5x5)     2:0 Лайл (Тирни) – 05:26 (5x5)     3:0 Мороз (Горбунов, Лайл) – 08:49 (5x5)     4:0 Пинчук (Горбунов) – 25:47 (5x4)     5:0 Тирни – 34:33 (5x5)     6:0 Липский – 37:08 (5x5)     7:0 Бориков (Тирни) – 41:20 (5x5)     8:0 Усов (Пинчук, Энас) – 52:17 (5x5)    

— В домашних матчах вы не меняли Фукале, а сегодня это сделали. Почему?
— Каждый матч отличается от предыдущего, сегодня мы видели, что у нас не совсем всё получается.

— Раньше часто сходила с рук безалаберность в защите, потому что потом отыгрывались. Сегодня урок усвоен?
— Я на это надеюсь.

— Как оцените сегодняшний матч?
— Это был нехороший матч.

— С чем связано такое количество индивидуальных ошибок сегодня?
— Бывают такие дни. Каждый год бывают такие плохие матчи, когда проигрываешь 1:7, 0:6. И вот это впервые случилось с нами. Не в самое удачное время.

— Что не так, что «Трактор» пропускал первым в восьми из девяти матчей плей-офф?
— Мне нужно лучше работать над тем, как готовить команду к матчу.

— Восемь пропущенных шайб будут морально давить в следующей игре?
— И победа в плей-офф очень важна, и поражение тоже. Но счёт абсолютно не важен, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» разгромило «Трактор» со счётом 8:0 и сократило отставание в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android