Гру рассказал, выйдет ли Фукале в стартовом составе «Трактора» в четвёртом матче серии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, выйдет ли голкипер Зак Фукале в стартовом составе челябинской команды в четвёртом матче серии с минским «Динамо». В третьей игре вратарь пропустил четыре шайбы за 26 минут и был заменён.

— Будут ли кадровые перестановки после такого матча и выйдет ли Фукале в старте в четвёртом матче?

— Фукале выйдет в старте, это точно. Что касается вопроса об изменениях в составе, это наша команда, особых изменений не будет, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Четвёртый матч серии состоится 18 апреля в Минске. Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Трактора».