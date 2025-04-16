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Гру рассказал, выйдет ли Фукале в стартовом составе «Трактора» в четвёртом матче серии

Гру рассказал, выйдет ли Фукале в стартовом составе «Трактора» в четвёртом матче серии
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, выйдет ли голкипер Зак Фукале в стартовом составе челябинской команды в четвёртом матче серии с минским «Динамо». В третьей игре вратарь пропустил четыре шайбы за 26 минут и был заменён.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 04:52 (5x5)     2:0 Лайл (Тирни) – 05:26 (5x5)     3:0 Мороз (Горбунов, Лайл) – 08:49 (5x5)     4:0 Пинчук (Горбунов) – 25:47 (5x4)     5:0 Тирни – 34:33 (5x5)     6:0 Липский – 37:08 (5x5)     7:0 Бориков (Тирни) – 41:20 (5x5)     8:0 Усов (Пинчук, Энас) – 52:17 (5x5)    

— Будут ли кадровые перестановки после такого матча и выйдет ли Фукале в старте в четвёртом матче?
— Фукале выйдет в старте, это точно. Что касается вопроса об изменениях в составе, это наша команда, особых изменений не будет, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Четвёртый матч серии состоится 18 апреля в Минске. Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Трактора».

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