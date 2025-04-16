Квартальнов оценил разгромную победу минского «Динамо» в третьем матче серии с «Трактором»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил разгромную победу в третьем матче серии с «Трактором» (8:0).

— Хороший матч сыграли, наверное, много говорить о нём в плей-офф не стоит. 1-2 мы проигрываем в серии, готовимся к следующей игре.

— После 8:0 как сдержать команду эмоционально, чтобы так же здорово смотреться в следующем матче?

— Всё зависит от нас, от ребят. Всё лучшее надо взять с собой от этой игры и двигаться дальше. Следующая игра лёгкой не будет, играем с хорошей командой.

— Может, есть ещё какие-то вещи, кроме родных трибун, которые помогли удержать счёт, в отличие от челябинских матчей?

— Были ошибки, где-то не сработал… Согласен, вели в счёте, но и соперник был хорош, что греха таить. И они играли неплохо.

— 8:0 – хороший счёт, но два удаления за нарушение состава, с чем это связано?

— 8:0, вы сказали.

— Что с Сотишвили?

— Думаю, нормально всё будет. С врачом ещё не виделся, но надеемся, что он выйдет в следующем матче.

— Волков будет в следующем матче?

— В следующем нет.

— Второе удаление Кузнецова за грубость. Когда идёт силовой на Сотишвили, ему больно, в такой ситуации бить соперника оправдано?

— Да.

— Сегодня «Динамо» было другим или «Трактор» был другим и подарил большинство голов своими ошибками?

— Всё вместе. Мы были чуть… Трибуны нас поддержали, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.