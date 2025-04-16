Квартальнов — о вере минского «Динамо» в себя: некоторые ребята идут, как по минному полю

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал об уверенности в себе игроков белорусского клуба.

— В первом раунде тоже была разгромная победа, после которой вы снова выиграли. Что нужно сказать ребятам, чтобы так же уверенно выйти на следующий матч?

— Проблема в том, что уже идёт второй раунд. Другой накал, другая цена ошибки. Она и там, и там была, но это опытная команда, которая выиграла Восточную конференцию, наказала нас в двух матчах. Больше сказать нечего.

— Сталкивались ли вы с тем, что нужно ребятам объяснять, возвращать в них веру? Всё-таки раньше Минск не был настолько уверенной в себе командой… Можно ли сказать, что сейчас ребята уверены, что могут проходить второй раунд плей-офф?

— Плей-офф тем и хорош, что нельзя ничего однозначно прогнозировать. Можешь играть хороший матч и проиграть. Мелочи, которые происходят, влияют. Есть категория ребят, для них это новая вещь. Что-то им говоришь, это нормально, что они не понимают какие-то моменты. Цена ошибки возрастает, ребята молодые, приходится говорить, повторять. Как-то так. У нас есть определённая группа людей, которая понимает, а есть ребята, которые идут по наитию, как по минному полю. Здесь всё быстро меняется и накатывается, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.