«Не будем заглядывать в карман». Квартальнов — о недостатке голов от дорогих легионеров

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал малое количество заброшенных шайб от легионеров команды.

— Высокооплачиваемых легионеров нет даже в топ-5 снайперов клуба в плей-офф. Вас это разочаровывает и с чем это связано?

— Плей-офф с чистого листа. Мы не будем сейчас никому в карман заглядывать, давайте так: как и в любом бизнесе, всегда есть процент попадания. У нас и в прошлом году были непопадания, но в основном мы попали хорошо. А всех угадать… Где-то не пошло, тут очень много моментов. Точно не будем никого обсуждать, мы стараемся играть на команду, слово «я» уже переходит в «мы». Не будем говорить про индивидуальности, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.