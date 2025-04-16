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«Не будем заглядывать в карман». Квартальнов — о недостатке голов от дорогих легионеров

«Не будем заглядывать в карман». Квартальнов — о недостатке голов от дорогих легионеров
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал малое количество заброшенных шайб от легионеров команды.

— Высокооплачиваемых легионеров нет даже в топ-5 снайперов клуба в плей-офф. Вас это разочаровывает и с чем это связано?
— Плей-офф с чистого листа. Мы не будем сейчас никому в карман заглядывать, давайте так: как и в любом бизнесе, всегда есть процент попадания. У нас и в прошлом году были непопадания, но в основном мы попали хорошо. А всех угадать… Где-то не пошло, тут очень много моментов. Точно не будем никого обсуждать, мы стараемся играть на команду, слово «я» уже переходит в «мы». Не будем говорить про индивидуальности, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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