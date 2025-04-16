Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 16 апреля 2025 года

Сегодня, 16 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего было запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
В Минске состоялся третий матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась разгромной победой минчан со счётом 8:0.
В Казани местный «Ак Барс» встретился с московским «Динамо». Игра состоялась на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:
«Локомотив» – «Авангард» — 2-1;
«Салават Юлаев» – «Спартак» — 1-2;
«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Минск) — 2-1;
«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) — 1-2.
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