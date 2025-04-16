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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 16 апреля 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 16 апреля 2025 года
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Сегодня, 16 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего было запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Минске состоялся третий матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась разгромной победой минчан со счётом 8:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 04:52 (5x5)     2:0 Лайл (Тирни) – 05:26 (5x5)     3:0 Мороз (Горбунов, Лайл) – 08:49 (5x5)     4:0 Пинчук (Горбунов) – 25:47 (5x4)     5:0 Тирни – 34:33 (5x5)     6:0 Липский – 37:08 (5x5)     7:0 Бориков (Тирни) – 41:20 (5x5)     8:0 Усов (Пинчук, Энас) – 52:17 (5x5)    

В Казани местный «Ак Барс» встретился с московским «Динамо». Игра состоялась на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» – «Авангард» — 2-1;
«Салават Юлаев» – «Спартак» — 1-2;
«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Минск) — 2-1;
«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) — 1-2.

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