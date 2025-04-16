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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 16 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 16 апреля 2025 года
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Сегодня, 16 апреля, прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
16 апреля 2025, среда. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
1 : 3
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Голоднюк (Антипов) – 01:45 (5x5)     1:1 Шварёв (Веряев, Шевцов) – 51:20 (5x5)     1:2 Спиценко (Гончаров) – 57:52 (5x5)     1:3 Беляев – 59:59 (en)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
16 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Жабреев (Сидляров, Петрищев) – 13:57 (5x5)     1:1 Галенюк (Котков, Осипович) – 28:43 (5x5)     2:1 Рыбин (Котков) – 76:58 (5x5)    

Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

ХК «Норильск» — ХК «Югра» — 0-4;
«Магнитка» — «Динамо-Спб» — 2-2;
«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3-0;
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 3-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.

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