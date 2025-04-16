Джиошвили: вратарь «Ак Барса» 4 периода стоял «на ноль». Закопали, и потом шайба пошла

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил победу в третьем матче серии с «Ак Барсом» (3:1).

«Первая игра, может быть, и получилась не лучшей с нашей стороны, но вторая была хорошей, но в ней чуть-чуть не повезло. Но мы перенесли её на третью. Слава богу, что удалось её забрать. Надеюсь, что дальше будем продолжать в том же духе.

Очень важно было выйти вперёд. Любой гол придаёт уверенности. Особенно в ситуации, когда их вратарь четыре периода стоял «на ноль». Закопали её, скажем так. И потом она туда пошла. Надеюсь, что и дальше будет так продолжаться», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.