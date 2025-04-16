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Джиошвили: вратарь «Ак Барса» 4 периода стоял «на ноль». Закопали, и потом шайба пошла

Джиошвили: вратарь «Ак Барса» 4 периода стоял «на ноль». Закопали, и потом шайба пошла
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил победу в третьем матче серии с «Ак Барсом» (3:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

«Первая игра, может быть, и получилась не лучшей с нашей стороны, но вторая была хорошей, но в ней чуть-чуть не повезло. Но мы перенесли её на третью. Слава богу, что удалось её забрать. Надеюсь, что дальше будем продолжать в том же духе.

Очень важно было выйти вперёд. Любой гол придаёт уверенности. Особенно в ситуации, когда их вратарь четыре периода стоял «на ноль». Закопали её, скажем так. И потом она туда пошла. Надеюсь, что и дальше будет так продолжаться», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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