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Автор первого гола в ворота «Ак Барса» оценил победу московского «Динамо» в матче серии

Автор первого гола в ворота «Ак Барса» оценил победу московского «Динамо» в матче серии
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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил победу в третьем матче серии с «Ак Барсом» (3:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

«Знаете как, главное, чтобы игра получалась у всей команды, а не у отдельно взятой тройки. Каждый делает свою работу. Где-то, может, в первых двух играх перекрывало голову, когда пропускали. Надо было отыгрываться, бежали вперёд, а сегодня действовали более грамотно. Сыграли по моменту, и получилось хорошо.

Не сказал бы, что в концовке третьего периода мы потеряли концентрацию. Просто получилось так, что сначала высоко поднятая – неприятное большинство соперника – следом получилась небольшая неразбериха, из-за этого не услышали, кто идёт. В принципе пропустили один гол, но дальше отборолись до конца. Всё ловили на себя. Сделали всё возможное, чтобы пропустить как можно меньше и сегодня победить.

Какой смысл обращать внимание на серию из непопаданий в третий раунд? Давит она или не давит – надо выходить и забирать победу. Сколько можно уже проигрывать? Хорошо, что начали сейчас. Дай бог, что будем продолжать и дальше», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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