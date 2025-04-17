Автор первого гола в ворота «Ак Барса» оценил победу московского «Динамо» в матче серии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили оценил победу в третьем матче серии с «Ак Барсом» (3:1).

«Знаете как, главное, чтобы игра получалась у всей команды, а не у отдельно взятой тройки. Каждый делает свою работу. Где-то, может, в первых двух играх перекрывало голову, когда пропускали. Надо было отыгрываться, бежали вперёд, а сегодня действовали более грамотно. Сыграли по моменту, и получилось хорошо.

Не сказал бы, что в концовке третьего периода мы потеряли концентрацию. Просто получилось так, что сначала высоко поднятая – неприятное большинство соперника – следом получилась небольшая неразбериха, из-за этого не услышали, кто идёт. В принципе пропустили один гол, но дальше отборолись до конца. Всё ловили на себя. Сделали всё возможное, чтобы пропустить как можно меньше и сегодня победить.

Какой смысл обращать внимание на серию из непопаданий в третий раунд? Давит она или не давит – надо выходить и забирать победу. Сколько можно уже проигрывать? Хорошо, что начали сейчас. Дай бог, что будем продолжать и дальше», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.