Рашевский: задачей «Динамо» было просто выиграть одну игру

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1, 1-2) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

— После счёта 0:2 было много разговоров — проводили аналогии с серией с «Трактором», когда также начали с двух домашних поражений. Как старались гнать от себя эти мысли? С каким настроем ехали сюда, в Казань?

— Задача была просто выиграть одну игру, выйти с холодной головой. Нам тренер сказал, что суперзаряжаться не надо, не надо думать, что это последний шанс, только в атаку. Прошлый матч мы сыграли очень дисциплинированно, строго. Минус в том, что не реализовали моменты. В этой игре мы придерживались той же тактики – бились, старались и реализовали свои моменты.

— Можно ли сказать, что важно было первыми открыть счёт? В прошлой игре «Ак Барс» забил первым и поменял свою тактику – жёстко отошёл назад, было сложно влезать в зону соперника. А сегодня, когда повели, игра пошла в ином ключе.

— Да, сегодня нам нужно было посмотреть, как соперник себя будет вести, когда он проигрывает в счёте. Мы примерно поняли, ещё разберём какие-то моменты. Следующий матч уже будет намного интереснее, — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.