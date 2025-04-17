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Рашевский: задачей «Динамо» было просто выиграть одну игру

Рашевский: задачей «Динамо» было просто выиграть одну игру
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1, 1-2) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

— После счёта 0:2 было много разговоров — проводили аналогии с серией с «Трактором», когда также начали с двух домашних поражений. Как старались гнать от себя эти мысли? С каким настроем ехали сюда, в Казань?
— Задача была просто выиграть одну игру, выйти с холодной головой. Нам тренер сказал, что суперзаряжаться не надо, не надо думать, что это последний шанс, только в атаку. Прошлый матч мы сыграли очень дисциплинированно, строго. Минус в том, что не реализовали моменты. В этой игре мы придерживались той же тактики – бились, старались и реализовали свои моменты.

— Можно ли сказать, что важно было первыми открыть счёт? В прошлой игре «Ак Барс» забил первым и поменял свою тактику – жёстко отошёл назад, было сложно влезать в зону соперника. А сегодня, когда повели, игра пошла в ином ключе.
— Да, сегодня нам нужно было посмотреть, как соперник себя будет вести, когда он проигрывает в счёте. Мы примерно поняли, ещё разберём какие-то моменты. Следующий матч уже будет намного интереснее, — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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