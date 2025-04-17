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Рашевский — о своей игре в плей-офф: дорогу осилит идущий. В хоккее всё может поменяться

Рашевский — о своей игре в плей-офф: дорогу осилит идущий. В хоккее всё может поменяться
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о своей игре в Кубке Гагарина. В четвертьфинале турнира бело-голубые играют с «Ак Барсом» (1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    

— Когда не забил свой момент в первом периоде, были цензурные мысли в голове? Шайба в этом плей-офф у тебя никак не шла в ворота, при этом шли разговоры о твоём личном рекорде – а часто бывает, что рекордную шайбу надо вымучивать.
— Согласен. Достаточно долго не мог забить. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. В хоккее в любой момент может всё поменяться – два периода можно играть ужасно, ничего не будет получаться, а в конце стать героем, тем и интересен этот вид спорта. У меня всегда, когда что-то не получается, сидит мысль, что всё может измениться, главное – играть с той же самоотдачей, приносить пользу команде, а там уже всё получится.

— Что нужно перенести на игру послезавтра из этой победы?
— Думаю, настрой, самоотдачу. Можно ещё улучшить реализацию, убрать глупые удаления – сегодня были у нас помарки, внутренние ошибки, уберём их – нам всё по силам.

— Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников говорил, что они были готовы к тому, что в третьей игре вы прибавите, вы действительно прибавили. В чём именно?
— Мы понимали, что «Ак Барс» играет очень дисциплинированно, очень плотно в средней зоне, ждут наших ошибок. Задача была меньше ошибаться. В целом сегодня у нас это получилось, свои моменты мы забили.

— Максим Комтуа один из героев медиа в этой серии, он сегодня вам ассистировал. Как играется с ним в одном звене?
— Он отдал очень хорошую передачу, всегда старается на меня играть и никогда не жадничает. Бывает, играет нестандартно, даже где-то в ущерб, но у него такой стиль, эти риски, можно сказать, оправданы. Макс играет интересно для болельщиков и очень тяжело для соперника – большой мастер, поиграл в НХЛ, мне очень приятно и комфортно с ним играть в одной тройке, — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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