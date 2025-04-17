Рашевский — о своей игре в плей-офф: дорогу осилит идущий. В хоккее всё может поменяться

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о своей игре в Кубке Гагарина. В четвертьфинале турнира бело-голубые играют с «Ак Барсом» (1-2).

— Когда не забил свой момент в первом периоде, были цензурные мысли в голове? Шайба в этом плей-офф у тебя никак не шла в ворота, при этом шли разговоры о твоём личном рекорде – а часто бывает, что рекордную шайбу надо вымучивать.

— Согласен. Достаточно долго не мог забить. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. В хоккее в любой момент может всё поменяться – два периода можно играть ужасно, ничего не будет получаться, а в конце стать героем, тем и интересен этот вид спорта. У меня всегда, когда что-то не получается, сидит мысль, что всё может измениться, главное – играть с той же самоотдачей, приносить пользу команде, а там уже всё получится.

— Что нужно перенести на игру послезавтра из этой победы?

— Думаю, настрой, самоотдачу. Можно ещё улучшить реализацию, убрать глупые удаления – сегодня были у нас помарки, внутренние ошибки, уберём их – нам всё по силам.

— Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников говорил, что они были готовы к тому, что в третьей игре вы прибавите, вы действительно прибавили. В чём именно?

— Мы понимали, что «Ак Барс» играет очень дисциплинированно, очень плотно в средней зоне, ждут наших ошибок. Задача была меньше ошибаться. В целом сегодня у нас это получилось, свои моменты мы забили.

— Максим Комтуа один из героев медиа в этой серии, он сегодня вам ассистировал. Как играется с ним в одном звене?

— Он отдал очень хорошую передачу, всегда старается на меня играть и никогда не жадничает. Бывает, играет нестандартно, даже где-то в ущерб, но у него такой стиль, эти риски, можно сказать, оправданы. Макс играет интересно для болельщиков и очень тяжело для соперника – большой мастер, поиграл в НХЛ, мне очень приятно и комфортно с ним играть в одной тройке, — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.