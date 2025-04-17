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Монреаль Канадиенс — Каролина Харрикейнз, результат матча 17 апреля 2025, счёт 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Монреаль» с Демидовым в составе обыграл «Каролину» и вышел в плей-офф НХЛ
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В ночь с 16 на 17 апреля мск на льду «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнз», победу в котором со счётом 4:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гуле (Слафковски, Судзуки) – 03:50     1:1 Холл (Уокер, Котканиеми) – 09:56     2:1 Судзуки (Каррье) – 36:22     3:1 Гуле (Кофилд, Хатсон) – 38:48     3:2 Джост (Надо, Орлов) – 54:10     4:2 Эванс – 58:05    

В составе победителей голами отличились Кейден Гуле (дубль), Джейк Эванс и Ник Судзуки (1+1). Российский новичок «Канадиенс» Иван Демидов принял участие в матче.

У гостей шайбы забросили Тейлор Холл и Тайсон Джост. Вратарь Пётр Кочетков совершил 15 сейвов. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-1». У форварда Андрея Свечникова «+1». Отметим, семеро основных игроков «Харрикейнз»: Себастьан Ахо, Джексон Блейк, Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис, Джордан Мартинук, Джейккоб Славин и Джордан Стаал не попали в заявку на матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Монреаль» набрал 91-е очко в текущем розыгрыше регулярки и вышел в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». «Каролина» также сыграет в первом раунде Кубка Стэнли. Соперник — «Нью-Джерси Дэвилз».

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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