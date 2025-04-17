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Форвард «Вашингтона» Строум высказался о своём хет-трике в матче с «Айлендерс»

Форвард «Вашингтона» Строум высказался о своём хет-трике в матче с «Айлендерс»
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Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о своём хет-трике в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дюбуа, Сандин) – 08:15 (pp)     0:2 Строум (Овечкин) – 27:52     1:2 Пажо – 51:36     1:3 Строум (Уилсон, Дауд) – 58:49    

«Это приятно. Мне повезло играть с отличными хоккеистами. Большую часть сезона я выходил с Овечкиным, у Алексея Протаса вообще прорывной год. Я играю с такими парнями, как Уилсон, Коннор Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа. Команда вся вносит вклад, и это чувствуется весь сезон», — приводит слова Строума официальный сайт «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Строум стал первым игроком «Вашингтона» со времён Александра Овечкина в феврале 2020 года, кто оформил натуральный хет-трик в игре.

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