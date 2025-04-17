Форвард «Вашингтона» Строум высказался о своём хет-трике в матче с «Айлендерс»

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о своём хет-трике в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1).

«Это приятно. Мне повезло играть с отличными хоккеистами. Большую часть сезона я выходил с Овечкиным, у Алексея Протаса вообще прорывной год. Я играю с такими парнями, как Уилсон, Коннор Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа. Команда вся вносит вклад, и это чувствуется весь сезон», — приводит слова Строума официальный сайт «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Строум стал первым игроком «Вашингтона» со времён Александра Овечкина в феврале 2020 года, кто оформил натуральный хет-трик в игре.