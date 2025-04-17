Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ на Востоке

Стали известны все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции.

За Кубок Стэнли продолжат борьбу следующие команды: «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс». Все они будут сражаться в сериях до четырёх побед на выбывание.

Пары первого раунда плей-офф на Востоке:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».

Последней командой, обеспечившей себе участие в плей-офф НХЛ на Востоке, стал «Монреаль». В ночь с 16 на 176 апреля мск «Канадиенс» одержали победу над «Каролиной» со счётом 4:2.

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