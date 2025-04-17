Голкипер «Виннипега» установил достижение, ранее не покорявшееся никому в истории НХЛ

Американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк стал первым вратарём в истории Национальной хоккейной лиги, который стал единственным обладателем трофея «Дженнингс Трофи» в двух сезонах подряд. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Хеллебайк провёл на льду 62 матча, в которых добился 46 побед. Он также записал на свой счёт восемь матчей без пропущенных голов, при этом среднее количество пропущенных шайб составило 2,02 за игру.

Напомним, трофей «Дженнингс Трофи» вручается вратарю (или вратарям), сыгравшим минимум 25 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги за команду, которая пропустила наименьшее количество голов.

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